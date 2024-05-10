شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام إسرائيلى: مقتل 5 جنود إسرائيليين خلال المعارك البرية فى غزة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، منذ قليل، بمقتل 5 جنود إسرائيليين خلال المعارك البرية التى شهدتها مناطق قطاع غزة اليوم، وفق ما نقلت قناة القاهرة الإخبارية.

وأكد إعلام إسرائيلى أن الكابينت الأمنى والسياسى الإسرائيلى صدق أمس على توسيع العملية العسكرية فى رفح الفلسطينية، وأن توسيع عملية رفح الفلسطينية محدود ولا يتجاوز خطوط الإدارة الأمريكية الحمراء.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضى، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحى فى قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلى نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.