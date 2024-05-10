شكرا لقرائتكم خبر عن السيدة انتصار السيسى تنشر صورًا من زيارتها وحرم سلطان عمان للعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، صورًا من من زيارتها للعاصمة الإدارية الجديدة "مع ضيفة مصر الغالية السيدة الجليلة حرم جلالة سلطان عمان".



وقالت السيدة انتصار السيسى، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "هذا الصرح الحضارى الذى يجسد حلم كل مصرى وإرادة شعب عظيم يسعى لبناء مستقبل واعد لأجياله القادمة".