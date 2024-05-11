شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب مصر بالأمم المتحدة: إسرائيل تسعى لإجبار الفلسطينيين على النزوح القسرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مندوب مصر لدى الأمم المتحدة في كلمة نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، إن الجرائم الإسرائيلية وصلت إلى حد قتل موظفي الأمم المتحدة وهدم منشآتها.

وأضاف: الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، وهى حقوق طبيعية وأساسية وغير مشروطة، ودعا الدول الأعضاء للعمل على سرعة إصدار الأمم المتحدة قرارا بمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة.



وأكد أن مصر تطالب بدعم وكالة أونروا واستئناف تمويلها بشكل كامل، وأنها تواصل جهودها لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية، مشيرا إلى أن إسرائيل تسعى لإجبار الفلسطينيين على النزوح القسرى من قطاع غزة.