شكرا لقرائتكم خبر عن التكنولوجيا فى خدمة الشرطة.. تقنيات حديثة ومتطورة بمنظومة المرور.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت وزارة الداخلية، في أسبوع المرور العربي الذي يهدف إلى رفع الوعي المجتمعي بأهمية احترام قواعد وضوابط المرور.

وقد حققت الوزارة خطوات ملموسة على طريق تطوير الخدمات المرورية والترخيصية لتعتمد أكثر على التكنولوجيا الحديثة في متابعة الحالة المرورية وتقديم الخدمات فضلا عن جهود التوعية بقواعد المرور.

يأتى ذلك انطلاقاً من حرص وزارة الداخلية على المشاركة في الفعاليات الأمنية العربية.