شكرا لقرائتكم خبر عن الإمام الأكبر يعزي رئيس دولة الإمارات فى وفاة الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، بمزيدٍ من الرضا بقضاء الله وقدره، الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان، الذي وافته المنية أمس، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم غفرانه.

وتقدَّم فضيلة الإمام الأكبر، بخالص العزاء إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، وأبناء زايد الكرام ، وعموم آل نهيان، ولشعب الإمارات الشقيق، داعيًا المولى -عز وجل- أن يلهم أهل الفقيد الصبر والسُّلوان، {إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّاۤ إِلَیۡهِ رَاجِعُونَ}.