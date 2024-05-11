شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التضامن فى أسبوع.. تدريب مشرفى حج الجمعيات الأهلية لخدمة زوار بيت الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي تقريرها الأسبوعي بالإنفوجراف والفيديو، حيث تستعرض من خلاله الأنشطة والأحداث، التي قامت بها الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من 3 مايو إلى 9 مايو.

وفى هذا الصدد نستعرض أبرز الأحداث والأنشطة في التقرير التالي:

- د. ميرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي تستعرض التجربة المصرية في التعاونيات الإنتاجية أمام المؤتمر الوزاري التعاوني لدول آسيا والمحيط الهادي المنعقد بالمملكة الأردنية الهاشمية.



- البرنامج القومى للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة " يطلق مرحلته الثالثة من تدريبات المناطق الحدودية بمحافظة شمال سيناء ببئر العبد والشيخ زويد والعريش.



- التضامن الاجتماعى تبدأ سلسلة تدريبات مكثفة لتعزيز معارف الجهاز الوظيفي بقانون حقوق المسنين، وتقوية مهاراتهم لتقديم أفضل الخدمات لكبار السن.

- وزيرة التضامن تهنىء البابا تواضروس الثاني والإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، وتشارك في صلاة القداس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية بمشاركة الآباء والآباء الكهنة والرهبان.



- وتهنىء الدكتور أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمناسبة عيد القيامة، وتشارك في احتفالات الإنجليين والقداس المنعقد في الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة.



- القباج تعلن إنشاء أول حضانة صديقة للبيئة باستخدام النظام الإنشائي الصديق للبيئة بقرية أغورمي بسيوة بالتعاون مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية.



- وزارة التضامن الاجتماعي تبدأ تدريبات الرائدات الاجتماعيات علي برنامج الألف يوم الأولي بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي للتوعية الغذائية لحوالي مليون أسرة من خلال الزيارات المنزلية والندوات.



- المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ينظم اللقاء الثقافي بعنوان "الاستشارات" فى إطار تبادل الأفكار والخبرات بين الأكاديميين والمتخصصين في مختلف مجالات العلوم الاجتماعية والطبيعية".

- القباج تستعرض تقريرا عن نتائج حملات الكشف عن تعاطي المخدرات للعاملين في الجهاز الإداري للدولة وتعلن انخفاض نسبة التعاطي بين العاملين الى1% مقابل 8 % عام 2019.



- الهلال الأحمر المصرى يقدم الدعم اللازم لتسكين وإقامة الأشقاء الفلسطينيين المرافقين للمرضى الذين يتلقون العلاج بالمستشفيات المصرية، ويوفر الدعم النفسي اللازم للأطفال.



- برنامج "وعي" للتوعية الأسرية والمجتمعية يستعرض جهود الوزارة بشأن تعديل السلوكيات والارتقاء بخصائص البشر أمام المؤتمر الدولي الرابع للمعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببورسعيد.

- وزارة التضامن الاجتماعى توقع بروتوكول تعاون لإدارة مشروع دار رعاية لاستقبال الأطفال المعرضين للخطر والذين يحتاجون لتأهيل نفسي واجتماعي.



- د. أحمد سعده معاون الوزير يمثل الوزارة ضمن الوفد المصري المتجه لدولة أرمينيا للاطلاع على التجارب الناجحة في إدارة ملف الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ووكالة فرونتكس.



- صندوق عطاء الاستثماري الخيري لدعم ذوي الإعاقة ينفذ ندوات تثقيفية لأسر ذوي الإعاقة بسبل الدمج وأهمية قبول الاختلاف، بالتعاون مع جمعية الدمج لذوي الإعاقة لتنمية المجتمع بأسيوط.



- وزيرة التضامن الاجتماعى تشارك بأعمال اللجنة الاستشارية لبرنامج التمكين الاقتصادى والاجتماعي للمرأة الممول من المعونة الأمريكية المنعقد برئاسة وزيرة التعاون الدولي.



- القباج تترأس اجتماع اللجنة العليا لكبار السن، وتعلن عن الانتهاء من إعداد منهج موحد بعنوان "رفيق المسن"، وتقرر إجراء حوار مجتمعي بشأن استراتيجية حقوق كبار السن وإعداد لائحة تنفيذية لقانون 19 لحقوق المسنين.

- مديرية التضامن الاجتماعي بمرسى مطروح بالتعاون مع مديريتى التربية والتعليم والصحة والسكان،، تطلق قافلة طبية بمنطقة السوانى بعلم الروم بمطروح ضمن إطلاقها لسلسلة قوافل اجتماعية صحية.



- وزارة التضامن الاجتماعي تستكمل تدريباتها لتنمية قدرات 15,000 رائدة مجتمعية علي آليات التواصل المجتمعي وأخلاقيات المهنة، وقضايا برنامج "وعي"بمحافظات الفيوم وبني سويف والدقهلية والبحيرة وأسوان والغربية والأقصر والقاهرة.



- حملة هنوصلك للتواصل مع ذوي الإعاقة وتسهيل استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة تنجح فى تنظيم 1,667 حملة على مستوى 891 قرية بمشاركة 196 مكتب تأهيل، وبالتعاون مع الهلال الأحمر.

- التضامن الاجتماعي تستعرض تقريرا عن نتائج حملات الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات بين سائقي الحافلات المدرسية وتؤكد انخفاض نسبة التعاطي بين سائقي الحافلات المدرسية إلى 0.4% مقابل 12% عام2017.



- التضامن تعقد لجنة التربية الايجابية لاستعراض تكامل الجهود بين الشركاء الحكوميين والأهليين والجامعات، وتعلن الاستعداد لإطلاق استراتيجية التربية الإيجابية في صورتها النهائية.

- وزيرا التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي يناقشان التعاون في دعم التنمية الاقتصادية المحلية،وتراخيص الحضانات، وتوطين صناعة الحرير في مصر.

- القباج تشهد انطلاق الدورة الثانية في الجوانب القانونية لأعمال الضبطية القضائية لمأموري الضبط القضائي بوزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع النيابة العامة، وتثمن مسيرة الارتقاء والتطوير التكنولوجي الذي تشهده النيابة العامة في السنوات الأخيرة.

- وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد فعاليات البرنامج التدريبي لمشرفي حج الجمعيات الأهلية استعداداً لموسم حج 1445ه-2024م، وتؤكد على عظمة وجلالة من يؤدي مهام لخدمة ضيوف الرحمن.



- بنك ناصر الاجتماعي يرعي المؤتمر العلمي الدولي التاسع والعشرين لكلية الإعلام بجامعة القاهرة تحت عنوان "الإعلام والتحول نحو الاقتصاد الأخضر في ضوء التغيرات البيئية والمناخية".



- مديرية التضامن الاجتماعى تطلق المرحلة الثانية من مبادره"وطن بلا إعاقة" لتوفير الأطراف الصناعية لذوي الإعاقة من الأولى بالرعاية.