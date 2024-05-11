شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تجتمع بالعاملين فى جهاز تنظيم وإدارة المخلفات لمتابعة التنفيذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعا مع العاملين فى جهاز تنظيم إدارة المخلفات، لتقييم الوضع الراهن لمنظومة المخلفات، طبقا لأعمال الجهاز المنشأ بموجب القانون رقم 202 لسنة 2020 الخاص بتنظيم إدارة المخلفات والأعمال المنوط بها، ومدى انعكاس ذلك على تنفيذ منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات لضمان احساس المواطن بتحسن فى المنظومة.

وتوجهت الدكتورة ياسمين فؤاد بالشكر للدكتور طارق العربي رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات على الجهوده المبذولة فى تنفيذ مهام الجهاز الفترة الماضية، متمنية له التوفيق في المرحلة القادمة.

ووجهت دكتورة ياسمين فؤاد بتكوين 5 مجموعات عمل لمتابعة ملفات عمل الجهاز وما تم تحقيقه بها، بالاستعانة بعدد من الاستشاريين، ليتم تحديد الموضوعات الملحة التي تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة، إضافة إلى تشكيل مجموعات عمل من قيادات وزارة البيئة، من أجل متابعة ملفات العمل التي تم انجازها خلال الفترة الماضية الخاصة بكافة انواع المخلفات.