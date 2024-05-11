شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الزراعة: أخر موعد لتلقى طلبات تراخيص مشاتل الفراولة الأسبوع القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه سيتم الانتهاء من تلقى طلبات ترخيص مشاتل الفراولة، الأسبوع المقبل وفقا للاشتراطات المقررة.

وحددت الإدارة مستندات الترخيص والتى تشمل الحيازة الزراعية أو عقد إيجار من المالك للمستأجر، حيث من المقرر أن يتم اجراء معاينة من الإدارة الزراعية والمديرية تحت إشراف لجنة الوزارة أثناء إجراء التعقيم للمشتل وليس بعد التعقيم.

وتتضمن الأوراق المطلوبة فاتورة من مصدر الشراء موضحا بها رتبة الشتلات المباعة والغرض منها، -إنتاج شتلات للتداول-، لافتا الى انه لن يلتفت لأى طلبات غير مستوفاه لتلك الاشتراطات .

الجدير بالذكر أن مركز البحوث الزراعية، و الادارة المركزية للحجر الزراعي و"باتريك باللو" وقعا بروتوكول العام الماضى مع برنامج التربية بجامعة فلوريدا بالولايات المتحدة الامريكية،، لتزويد مصر بأفضل أصناف وشتلات الفراولة المتميزة، المطلوبة عالميا، لزراعتها في مصر وتصديرها الى مختلف دول العالم، من خلال انشاء أول مركز للتميز العلمي والبحث والتطوير للأصناف الجديدة من الفراولة والتوت والموالح في مصر وأفريقيا.