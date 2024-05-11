شكرا لقرائتكم خبر عن تشغيل 5 محطات مترو جديدة بالخط الثالث الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل 5 محطات مترو جديدة الأربعاء القادم، حيث تستقبل محطات "التوفيقية ووادى النيل وجامعة الدول وبولاق الدكرور وجامعة القاهرة" الركاب بعد نجاح التشغيل التجريبى بدون جمهور، ليكتمل بذلك انشاء مراحل الخط الثالث للمترو من السلام حتى الكيت كات ثم يتفرع شمالا حتى محور روض الفرج وجنوبا حتى جامعة القاهرة

وأعلن الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل أنه بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتقديم خدمات نقل جماعي متطورة وآمنة ومميزة للمواطنين لتسهيل تنقلاتهم المختلفة فقد تقرر بدءا من صباح الأربعاء الموافق 15 مايو 2024 التشغيل التجريبى بالركاب للجزء الثالث من المرحلة الثالثة من الخط الثالث «3C» والذي يبلغ طوله 7.1 كيلومتر والممتد من محطة التوفيقية حتى جامعة القاهرة مرورًا بشارع وادى النيل وجامعة الدول العربية وبولاق الدكرور.

ويشمل التشغيل التجريبى 5 محطات 3 محطات نفقية هى (التوفيقية ووادي النيل وجامعة الدول) ومحطة سطحية وهى بولاق الدكرور ومحطة علوية وهى جامعة القاهرة وذلك بعد أن تم الانتهاء بنجاح من فترة التشغيل التجريبي بدون ركاب لهذا الجزء والتي اشتملت على إختبار جميع الأنظمة به مثل (الإنارة – التكييف – التهوية - مكافحة الحريق - ...) للتأكد من صلاحيتها وتحقيق التكامل التام بينها و تسيير القطارات لعمل الإختبارات الديناميكية لها للتأكد من سلامة وأمان جميع مكونات المشروع .