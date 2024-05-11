شكرا لقرائتكم خبر عن 8 شروط للترشح لمنصب عميد كلية التربية النوعية بجامعة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بالتزامن مع قرب بدء اللجنة المختصة بترشيح عمداء كليات ومعاهد جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة فتح باب الترشح لمنصب كلية التربية النوعية بالجامعة، والمقرر له اليوم السبت 11 مايو الجارى.

وينشر ”الخليج 365” المستندات والأوراق المطلوبة للترشح اذ أنه على الراغبين فى الترشح والمستوفين الشروط المنصوص عليها بالمادة الرابعة بالقرار الوزارة رقم 1365 بتاريخ21 أبريل 2022 فى الترشح لمنصب عميد لكلية، التقدم بالأوراق المطلوبة، وهى:

1- طلب الترشح لمنصب عميد الكلية ويتم الحصول عليه من اللجنة المختصة بترشيح عمداء الكليات.

2- خطة العمل الخاصة بالترشح "أوجه القصور وطرق الإصلاح ومقترحات التنمية والتطوير بالكلية".

3- السيرة الذاتية للمترشح باللغة العربية وما يؤيدها.

4- عدد 4 بيانات حالة وظيفية من الكلية.

5- عدد 4 صور بطاقة الرقم القومى"سارية".

6- عدد 2 صورة شخصية حديثة.

7 - تقديم كل ما سبق من أوراق على فلاشات أو اسطوانات مدمجة

8- نسخة من السيرة الذاتية مختصرة بالعربى.

وأوضحت جامعة القاهرة، أن الطلبات تقدم باليد من أصل و5 نسخ مرفق بها المستندات المطلوبة بالإدارة المركزية لشئون قطاع مكتب رئيس الجامعة من الساعة 10 صباحا حتى الثالثة بعد الظهر.