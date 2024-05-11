شكرا لقرائتكم خبر عن مياه الشرب بالجيزة: عودة الخدمة تدريجيا لمناطق الحوامدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إعادة ضخ المياه لتصل تدريجيًا لمناطق: "قرية أم خنان، غرب السكة الحديد بالحوامدية".

هذا وأعلنت الشركة في بيان سابق لها، قطع المياه عن تلك المناطق نتيجة تحويل خط مياه الشرب قطر 250 مم، والمتعارض مع أعمال إصلاح الهبوط بخط الصرف الصحي قطر 700 مم بشارع الساحة بالحوامدية.

ودفعت الشركة بسيارات مياه نقية في الأماكن المتأثرة بانقطاع المياه لحين تم الانتهاء من الأعمال، وعودة المياه بصورة طبيعية للمواطنين.