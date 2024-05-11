شكرا لقرائتكم خبر عن 9 مشروعات تنفذها وزارة البيئة أبرزها إدارة تلوث الهواء فى القاهرة الكبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تديروتنفذ وزارة البيئة، تسع مشروعات مرتبطة بقطاعات منها ما تم الانتهاء منه والبعض الأخر مازال العمل جاريا ،حيث شهدت الفترة الأخيرة حالة من تكثيف العمل بالملف البيئي بما أتاح فرصا مميزة للحفاظ على البيئة، والاستثمار فيها.

خلال هذا التقرير نرصد اهم المشروعات التسع الجارى تنفيذهم

1- مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ فى القاهرة الكبرى

2- مشروع إدراج صون التنوع البيولوجى واستخدامه المستدام فى تنمية السياحة

3- مشروع الإبلاغ الوطني الرابع لمصر

4- مشروع تعزيز القدرات الوطنية لتحسين المشاركة العامة من أجل تنفيذ اتفاقيات ريو

5- مشروع وحدة الدعم المؤسسي لبروتوكول مونتريال لحماية طبقة الأوزون.

6- مشروع البرنامج البيئى للتعاون المصرى الايطالى المرحله الثالثة.

7- مشروع حماية صحة الإنسان والبيئة من الإطلاقات غير المقصودة للملوثات العضوية الثابتة النابعة من الحرق والحرق المكشوف من ادوات الرعاية الطبية والنفايات الإلكترونية.

9- مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة.

جدير بالذكر أن مشروع "إدارة تلوث الهواء والتغير المناخي في القاهرة الكبري"، ممول من البنك الدولي يهدف إلى تحسين نوعية الهواء، من خلال الحد من الانبعاثات المختلفة من القطاعات الحيوية، وزيادة القدرة على مقاومة تلوث الهواء في القاهرة الكبرى، وتقليل تركيزات الملوثات، وخاصة ذات التأثير الأكثر ضررا بالصحة والاقتصاد والاستدامة بكافة أنواعها، وذلك من خلال وضع خطة متكاملة لإدارة نوعية الهواء والمناخ خلال مكونات المشروع. ويتكون المشروع من خمس مكونات رئيسية هي، حيث المكون الأول خاص تعزيز نظام دعم اتخاذ القرارات بشأن نوعية الهواء، أما المكون الثاني فيدعم تفعيل الخطط الرئيسية لإدارة المخلفات الصلبة في القاهرة الكبرى، والمكون الثالث يهدف الى خفض انبعاث مركبات هيئة النقل العام، أما المكون الرابع فيعمل على تغيير السلوكيات ورفع الوعي والتواصل بينما المكون الخامسوالاخير يخص إدارة المشروع والرصد والتقييم.