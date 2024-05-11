شكرا لقرائتكم خبر عن 9 مشروعات تنفذها وزارة البيئة أبرزها إدارة تلوث الهواء فى القاهرة الكبرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تديروتنفذ وزارة البيئة، تسع مشروعات مرتبطة بقطاعات منها ما تم الانتهاء منه والبعض الأخر مازال العمل جاريا ،حيث شهدت الفترة الأخيرة حالة من تكثيف العمل بالملف البيئي بما أتاح فرصا مميزة للحفاظ على البيئة، والاستثمار فيها.
خلال هذا التقرير نرصد اهم المشروعات التسع الجارى تنفيذهم
1- مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ فى القاهرة الكبرى
2- مشروع إدراج صون التنوع البيولوجى واستخدامه المستدام فى تنمية السياحة
3- مشروع الإبلاغ الوطني الرابع لمصر
4- مشروع تعزيز القدرات الوطنية لتحسين المشاركة العامة من أجل تنفيذ اتفاقيات ريو
5- مشروع وحدة الدعم المؤسسي لبروتوكول مونتريال لحماية طبقة الأوزون.
6- مشروع البرنامج البيئى للتعاون المصرى الايطالى المرحله الثالثة.
7- مشروع حماية صحة الإنسان والبيئة من الإطلاقات غير المقصودة للملوثات العضوية الثابتة النابعة من الحرق والحرق المكشوف من ادوات الرعاية الطبية والنفايات الإلكترونية.
9- مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة.
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