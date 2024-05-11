شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء توجه 3 نصائح هامة لضمان فاعلية المستحضرات الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت هيئة الدواء المصرية مجموعة من النصائح للصيادلة وذلك لضمان مأمونية وجودة وفاعلية المستحضرات الدوائية والتى تضمنت :-



١-الاطلاع باستمرار على الموقع الإلكتروني الخاص بالصفحة الرسمية لهيئة الدواء المصرية، ومتابعة المنشورات الدورية والتحذيرات الواردة : www.edaegypt.gov.eg​​

٢ - عدم شراء المستحضرات الدوائية إلا من خلال الأماكن المرخصة فقط، وعدم شراء أصناف مجهولة المصدر أو غير مسجلة بهيئة الدواء المصرية، أو بدون فواتير، أو الشراء من أفراد أو كيانات غير مرخصة، أو عن طريق الانترنت بشكل غير شرعى.​​

٣ - عدم شراء المستحضرات الدوائية إلا بموجب فواتير معتمدة مسجل عليها البيانات، ويعتبر الدواء مجهول المصدر فى حالة عدم وجود هذه الفواتير المعتمدة .​​