شكرا لقرائتكم خبر عن %59 من القراء يطالبون بتكثيف حملات مواجهة مافيا التنقيب عن الذهب بجبال البحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات مواجهة مافيا التنقيب عن الذهب بجبال البحر الأحمر؟، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات مواجهة مافيا التنقيب عن الذهب بجبال البحر الأحمر.

وأيد 59% من القراء مطالب تكثيف حملات مواجهة مافيا التنقيب عن الذهب بجبال البحر الأحمر، بينما عارض 41% من القراء مطالب تكثيف حملات مواجهة مافيا التنقيب عن الذهب بجبال البحر الأحمر.