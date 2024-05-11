شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خريطة مشروعات إعادة تدوير المخلفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ملف إعادة تدوير المخلفات، من أبرز الملفات التى توليها الدولة اهتمام كبير جدا وتضم مشروعات لا حصر لها لإعادة التدوير وإنتاج الطاقة منها أو السماد العضوي، وتحويل النفايات البلدية الصلبة إلى وقود مشتق من النفايات المصنفة للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، وإعادة تدوير الإطارات الكاوتش.

الدولة ممثلة فى وزارة البيئة وضعت خطة لتوطين آليات الزراعة المستدامة وإعادة التدوير للمخلفات الزراعية، وزيادة العائد على الأنشطة الزراعية، ضمن رؤية مصر 2030، ومن خلال منصة الاستثمار البيئي والمناخي، لإعادة تدوير مخلفات الفاكهة في إنتاج مركزات العصائر والدبس والأعلاف.

تضم القائمة حوالى 26 مشروعا لحماية البيئة والمناخ:

1- مشروع إنتاج علف الحيوانات المصنع من مستخلصات الفاكهة والخضروات لتجار التجزئة

2- مشروع لإنتاج الفحم الحيوى وسخانات المصنعة من النفايات الزراعية لمزارع الدواجن

3-مشروع لإنتاج الغاز الحيويوالسماد المصنع من فضلات الحيوانات للمنازل والدواجن وتربية الحيوانات

4- مشروع لإنتاج علف حيواني مصنع من الشعير لمربي الماشية

5. مشروع لإنتاج الأعلاف المخمرة العامة للحيوانات المصنعة من المخلفات الزراعية لمربي الماشية

6. مشروع لإنتاج الورق المعاد تدويره من النفايات الزراعية للمستهلكين

7.مشروع لإنتاج علف حيواني مصنع من قصب السكر لمربي الماشية

8. مشروع الحصول على الإيثانول من دبس قصب السكر لصناعة الأدوية

9. مشروع تصنيع عجينة من قصب السكر لصناعة الورق

10. مشروع خدمة جمع قش قصب السكر ورزمه

مركز خدمة تجميع وتجفيف تفل (مصاصة) قصب السكر

11. مشروع لإنتاجالألياف الزجاجية من نفايات الزجاج

12.مشروع لإنتاج ألواح ألياف متوسطة الكثافة من المخلفات الزراعية لصناعة الأخشاب

13. مشروع لإنتاج فرز وتفكيك النفايات الإلكترونية

14. مشروع تحويل نفايات الإطارات إلى أسود الكربون

15. مشروع تحويل نفايات الإطارات إلى مسحوق المطاط

16. مشروع تحويل الإطارات المعاد تدويرها إلى منتجات

17. مشروع إنتاج الكيمياء الحيوية الخاصة من النفايات الصناعية الزراعية

18.مشروع تحويل النفايات الزراعية إلى فراش الألياف

19. مشروع تحويل النفايات البلدية الصلبة إلى وقود مشتق من النفايات المصنفة للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة

20.مشروع إنتاج السماد الهوائي من المخلفات الزراعية

21. مشروع تحويل المخلفات الزراعية المخلوطة إلى سماد دودي.

22.مشروع تجفيف المخلفات الزراعية وتحويلها إلي الفحم الحيوي

23. مشروع تحويل النفايات العضوية إلى علف للأسماك والدواجن

24. مشروع جمع النفايات الصلبة المحلية في المناطق الريفية والمدن الصغيرة

25. مشروع تصميم وتصنيع آلات إعادة التدوير

26.مشروع لإنتاج ألياف من نفايات الموز للمنتجات اليدوية