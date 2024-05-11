غدا.. لجنة الانضباط تصدر قرارها في أزمة الشيبي والشحات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عمارة ومحمد سامي:

قال مصدر بلجنة الانضباط التابعة لاتحاد كرة القدم، إن اللجنة ستصدر قرارها في قضية محمد الشيبي لاعب بيراميدز وحسين الشحات لاعب النادي الأهلي، غدا الأحد، بعد وصول رد الاتحاد الدولي لكرة القدم على بعض استفسارات اللجنة.

وأضاف المصدر في تصريح خاص لمصراوي، أن اللجنة يحكمها أمران: الأول لائحة الانضباط المعمول بها، والثاني: رد الفيفا على بعض استفسارات اللجنة.

وأوضح المصدر، أن ن رد "فيفا" وصل أمس الجمعة في مظروف مغلق سيتم فتحه غدا وبعدها سيتم التداول على القرار وإرساله لاتحاد الكره لإعلانه.

وأكد مصدر بالنادي الأهلي أن مسئول كبير باتحاد الكرة أبلغهم بصدور القرار في الأزمة يوم الأحد وأن قيادات الأهلي أبلغوا اتحاد الكرة بتصعيد الأمر للفيفا يوم الاثنين إذا لم يصدر قرار عاجل.

كان الأهلي التقى مع بيراميدز مساء يوم 23 يوليو من العام الماضي، ضمن مباريات الجولة الـ 28 للدوري المصري الممتاز.وشهدت هذه المباراة أزمة كبيرة بين حسين الشحات ومحمد الشيبي بعد إطلاق صافرة النهاية، إذ التقطت شاشات الكاميرات لاعب الأهلي يعتدي على محمد الشيبي بالسب والضرب، مما استدعى إيقاف لاعب النادي الأهلي مباراتين كعقوبة من رابطة الأندية، ورغم ذلك قرر محمد الشيبي ونادي بيراميدز تصعيد الأمر قضائيًا، من أجل الحفاظ على حق لاعب بيراميدز.

وحجزت محكمة جنح ثاني مدينة نصر برئاسة المستشار محمد مبارك، اليوم الخميس، محاكمة حسين الشحات، لاعب الأهلي، في اتهامه بالتعدي بالضرب والسب والقذف على محمد الشيبي، لاعب بيراميدز، لجلسة 30 مايو؛ للحكم.

واستمعت محكمة جنح مدينة نصر لأشرف عبد العزيز، محامي حسين الشحات، في أولى جلسات محاكمة لاعب الأهلي بتهمة التعدي بالضرب والسب على محمد الشيبي، خلال مباراة أقيمت في بطولة الدوري المصري الممتاز في النسخة الماضية 2022-23.



