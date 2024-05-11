شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة الصحة بالبرلمان: قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض يصدر قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب الدكتور أشرف حاتم، إن الطبيب هو قائد المنظومة الصحية، موجها التحية إلى الجيش الأبيض الموجود في مصر، والمدافع عن صحة المصريين.

جاء ذلك خلال كلمته باحتفالية يوم الطبيب السادس والأربعون، بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب، والدكتور علي مهران رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ.

وأضاف:" أطمئن الأطباء جميعا بأن قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض سيصدر قريبا جدا، لافتا إلى أنه يجرى التنسيق مع الحكومة ومجلس نقابة الأطباء للخروج بقانون يحمي الفريق الصحي، وسلامة المريض أيضا، ويرضي الجميع.

وتابع:" في متن قانون المسؤولية الطبية، سيكون هناك نص على تغليظ عقوبة الاعتداء على المنشآت الصحية والفريق الصحي، حتى لو اعتداءا لفظيا، وسواء كانت هذه المنشآت عامة أو حكومية أو منشآت طبية خاصة.



