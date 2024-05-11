شكرا لقرائتكم خبر عن إيمان كريم تهنئ سحر السنباطي بتولي منصب رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، التهنئة إلى الدكتورة سحر السنباطي، لتوليها منصب رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، وإلى كافة أعضاء وعضوات المجلس الذين تم اختيارهم ضمن التشكيل الجديد للمجلس وهم ( هيام كمال مصطفى نظيف - نائباً للرئيس، وغادة فرج حافظ الدري، وسامح عوض الله السيد ابراهيم، وكرم ملاك كامل شاروبيم، وعبداللطيف صبحي محمد فريد حواش، ونور اسامة محمد صالح، وعمر خالد سعد محمد حجازي، ومي محمد حسنى زين الدين محمود، وحنان جرجس شوقى ابراهيم، وسارة عزيز نصيف حكيم مرجان، ودينا سيد كامل عبدالوهاب، وميراي مراد نسيم.

وأعربت الدكتورة إيمان كريم، عن سعادتها بالتشكيل الجديد للمجلس القومي للطفولة والأمومة والذي يضم عدد كبير من الخبرات في كافة المجالات المتعلقة بالطفولة والأمومة وتتماس في عملها وتخصصاتها بكل ما يهم الأم والطفل وحقوق الفتيات.

وقالت أن هناك تعاون وثيق بين المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة في عدد من المجالات وفي مقدمتها الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة، والتعاون في كافة القضايا التي تخص حقوق الأطفال من ذوي الإعاقة.

وأشارت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، ان الفترة القادمة من شأنها زيادة حجم التعاون والتشبيك بين المجلسين في كافة القضايا التي تهم حقوق الطفل خاصة بعد إعلان التشكيل الجديد للمجلس القومي للطفولة والأمومة.