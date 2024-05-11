شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة عينيك فى عنينا توقع الكشف على 430 مواطنا من أهالى عين غصين بالإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي أنها، وفى إطار تحقيق أهداف التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي فى القطاع الصحي وبالتعاون مع هيئة قناة السويس وضمن مبادرة عنيك فى عنينا للحد من مسببات العمى لخدمة أهالى قرى ومراكز محافظات قناة السويس - نجحت فى توقيع الكشف على عيون 430 من أهالى قرية عين غصين بالإسماعيلية ضمن أنشطة القافلة الطبية المتخصصة التى استهدفت تقديم خدمات الاكتشاف المبكر لأمراض العيون وصرف العلاج وتشخيص الاحتياج لنظارات طبية تمهيدا لتسليمها وتشخيص الاحتياج لعمليات جراحات عيون تمهيدا لإجرائها.



واكد هانى عبدالفتاح الرئيس التنفيذي لصناع الخير ان قافلة عين غصين هي القافلة الثالثة ضمن انشطة التعاون بين صناع الخير لتنمية وهيئة قناة السويس فى تنفيذ مبادرة عنيك فى عنينا لدعم تمتع اهالى مدن القناة بصحة عيون افضل موضحا ان جميع خدمات مبادرة عنيك فى عنينا تقدم بالمجان تماما دون ان يتكلف المستفيد اي نفقات وان قافلة غين غصين نجحت فى تشخيص احتياج ١٠٦ من الاهالي لعمليات جراحية سوف يتم تنفيذها قريبا وتشخيص احتياج 160 لنظارات طبية سوف يتم تسليمها قريبا وتقديم العلاج لعدد ١٣٧ مواطن.



واشار عبدالفتاح الى ان التعاون بين هيئة قناة السويس وصناع الخير فى مجال تنفيد مرحلة جديدة من مراحل مبادرة عنيك فى عنينا يستهدف كل اهالى قرى ومدن ومراكز محافظات القناة وان الانطلاق بدء بتنظيم القافلة الاولى بقرية العمدة بمنطقة الجناين بمحافظة السويس والثانية قرية عامر بحي الجناين بالسويس وتلا ذلك قافلة قرية عين غصين وان تنظيم سلاسل القوافل سوف يتوالى ليستهدف كل قرى ومدن ومراكز محافظات القناة.



واوضح عبدالفتاح ان خدمات مبادرة عنيك فى عنينا لصالح اهالى محافظات القناة تشمل تقديم منظومة خدمات طبية متكاملة لحماية المستهدفين من الاصابة بامراض العيون من خلال الاكتشاف المبكر فضلا عن تقديم خدمات توقيع الكشف وصرف العلاج وتشخيص الاحتياج لنظارات طبية تمهيدا لتنفيذها وتسلميها لمن تم تشخيص احتياجه لها فى القوافل فى مدة لا تتجاوز اسبوعين وسوف يلى ذلك اجراء طيف عمليات جراحات العيون الواسع لمن تم تشخيص احتياجه لها وان العمليات تشمل ازالة المياه البيضاء وتركيب العدسات وازالة الظفر والمياه الزرقاء وجراحات استعدال الجفون والشبكية وصولا لعمليات زرع القرنية.