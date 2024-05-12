شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال: نواصل العمليات شرقى مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال جيش الاحتلال الإسرائيلي: "نواصل العمليات شرقي مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة"، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

ويتوعد جيش الاحتلال الإسرائيلي، باجتياح كامل لمدينة رفح الفلسطينية، التي تعد آخر ملاذ للنازحين في القطاع المنكوب، فمنذ بداية العملية البرية التي شنتها قوات الاحتلال على قطاع غزة، 7 أكتوبر الماضي، ويطلب من المواطنين التوجه من شمال القطاع ووسطه إلى الجنوب، بادعاء أنها "مناطق آمنة".

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.