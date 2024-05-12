شكرا لقرائتكم خبر عن طقس غد.. أجواء حارة نهارا ونشاط رياح بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 29 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ومتوقع غدا نشاط رياح على كل الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة بشمال وجنوب الصعيد، وفرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الأحد: القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 17، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 16، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 14، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 20، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 22، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 24.