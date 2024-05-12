شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف تقرر منع تصوير الجنازات داخل وخارج المساجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة الأوقاف تعميما نظرًا لما لوحظ في تصوير بعض الجنائز أثناء الصلاة عليها أو دخولها المسجد أو خروجها منه من تجاوز لا يليق بحرمة المسجد ولا بحرمة الميت، يمنع منعًا باتًا تصوير أي جنازة سواء حال دخولها أو خروجها أو الصلاة عليها بالمساجد، وعلى الجميع مراعاة ذلك، مراعاة لحرمة المسجد وحرمة الميت ومشاعر أهله.