شكرا لقرائتكم خبر عن الفصائل الفلسطينية تعلن وفاة أسير بريطاني بعد قصف إسرائيلي لمكان احتجازه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفصائل الفلسطينية، اليوم السبت، وفاة أسير يحمل الجنسية البريطانية بعد استهداف مكان احتجازه قبل شهر، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية.

وقالت الفصائل، إن الأسير تدهورت صحته ولقي مصرعه لعدم تلقيه الرعاية الطبية بسب الدمار.

وكشفت الفصائل عن "وفاة الأسير "نداف بوبلابيل" 51 عامًا ويحمل الجنسية البريطانية متأثراً بجراحه التي أصيب بها بعد استهداف الطيران الصهيوني مكان احتجازه قبل أكثر من شهر مع الأسيرة "جودي فانشتاين" وقد تدهورت حالته الصحية ولقي مصرعه لعدم تلقيه الرعاية الطبية المكثفة في مراكز الرعاية بسبب تدمير العدو للمستشفيات في قطاع غزة وخروجها عن الخدمة"

ويتوعد جيش الاحتلال الإسرائيلي، باجتياح كامل لمدينة رفح الفلسطينية، التي تعد آخر ملاذ للنازحين في القطاع المنكوب، فمنذ بداية العملية البرية التي شنتها قوات الاحتلال على قطاع غزة، 7 أكتوبر الماضي، ويطلب من المواطنين التوجه من شمال القطاع ووسطه إلى الجنوب، بادعاء أنها "مناطق آمنة".