شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الحكومة: مستعدون لتقديم مزيد من الدعم للاستثمار وتذليل عقبات الصناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار محمد الحمصانى المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن جولات رئيس الوزراء المستمرة للمناطق الصناعية والمشروعات الإنتاجية يأتى فى إطار الجولات الدورية وحرص رئيس الوزراء على متابعة العمل على أرض الواقع ومعدلات التنفيذ.

وشدد محمد الحمصانى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، على أن الدولة المصرية حريصة على منح المصانع والشركات العديد من الحوافز والمزايا التى تمكنها من سرعة إنشاء المصانع وتهدف لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ومتابعة معدلات التنفيذ وتذليل أى عقبات تواجه الشركات.

وتابع: "الرسائل الاساسية أن الدولة تسعى بكل طاقتها إلى القيام بعملية تطوير وإصلاح اقتصادى شامل وأهمها قطاع الصناعة ولديه فرص واعدة والمردود إيجابى من الزيارات، والحكومة لديها الاستعداد لتقديم مزيد من الدعم للمستثمرين والشركات الناجحة وتذليل أى عقبات فى الصناعة حرصا على زيادة التصدير ومعدلات التنفيذ.