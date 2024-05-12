شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد: عودة مسير القطارات بين محطتى الحمام والرويسات غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عودة حركة مسير قطارات بين محطتي ( الحمام والرويسات ) خط (محرم بك/ مرسي مطروح )، اعتباراً من غد الأحد الموافق 12/ 5/ 2024 وطبقا لجداولها السابقة الصادرة فى أول يناير 2023 تزامناً مع الانتهاء من أعمال هيئة الانفاق ضمن مشروع القطار الكهربائي السريع أسفل خطوط السكة الحديد في المسافة ما بين محطتي الحمام والرويسات.

وكانت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وفرت بالتنسيق مع الهيئة القومية للطرق والكبارى والنقل البري بتوفير اتوبيسات لنقل الركاب بين محطتى (الحمام) و(العُميد) خلال فترة ايقاف حركة القطارات فى الفترة السابقة.



