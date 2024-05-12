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السكة الحديد: عودة مسير القطارات بين محطتى الحمام والرويسات غدا

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عودة حركة مسير قطارات بين محطتي ( الحمام والرويسات ) خط (محرم بك/ مرسي مطروح )، اعتباراً من غد الأحد الموافق 12/ 5/ 2024 وطبقا لجداولها السابقة الصادرة فى أول يناير 2023 تزامناً مع الانتهاء من أعمال هيئة الانفاق ضمن مشروع القطار الكهربائي السريع أسفل خطوط السكة الحديد في المسافة ما بين محطتي الحمام والرويسات.

وكانت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وفرت بالتنسيق مع الهيئة القومية للطرق والكبارى والنقل البري بتوفير اتوبيسات لنقل الركاب بين محطتى (الحمام) و(العُميد) خلال فترة ايقاف حركة القطارات فى الفترة السابقة.


 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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