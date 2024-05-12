شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول إسرائيلي: مصر تراجعت عن كل تفاهمات عملية معبر رفح بسبب رفع العلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال موقع "واللا" الإخبارى الإسرائيلي عن مسؤول إسرائيلي، إن مصر تراجعت عن كل التفاهمات حول عملية معبر رفح بعد رفع العلم الإسرائيلي فيه من الجانب الفلسطيني، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها.

وذكر موقع "واللا" الإخبارى الإسرائيلي عن مسؤولين أمريكيين، إن إسرائيل لم تنسق مع مصر كما يجب العملية في رفح الفلسطينية.

من جانبه ذكر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، أن إسرائيل باتت بحاجة إلى إجراء انتخابات فورية.