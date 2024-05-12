شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبة تعاطى السائق المتسبب فى حادث الطريق الدائرى للمخدرات.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أمر المستشار مصطفى المتناوى المحامى العام الأول لنيابة حلوان الكلية، بحبس سائق السيارة النقل المتسبب فى حادث الطريق الدائرى 4 أيام على ذمة التحقيقات، التى باشرتها النيابة العامة، فى الحادث الذى تسبب فى وفاة 4 أشخاص وإصابة 11 آخرين، وعرضه على المعمل الكيماوى لإجراء تحليل المخدرات، وندب مهندس فنى لفحص جميع السيارات وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

ووضع قانون المرور، عقوبات مختلفة على قائدى السيارات، حال ثبوت تعاطيهم مواد مخدرة، أو قيادة سيارتهم تحت تأثير "السكر"، وتختلف العقوبة وفقا للتهمة الموجهة لقائد السيارة، وفى السطور التالية نتعرف على العقوبات التى تواجه الشخص الذى يقود سيارته من متعاطى المواد المخدرة.

قانون المرور الحالى :

ووفقا لنص المادة 76 من قانون المرور الحالى فإنه "يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة"

كما أنه إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.

وحال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلى يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.

كما أقر القانون، أنه يجب سحب رخصة القيادة عند ضبط قائد المركبة لأول مرة يقودها تحت تأثير خمر أو مخدر وعند امتناع قائد المركبة عن الفحص الطبى أو لجوئه إلى الهرب عند تقرير فحصه طبيا أو إحالته للفحص الطبى للاشتباه فى وقوعه تحت تأثير خمر أو مخدر وفقا للمادة 66 من القانون تسحب لمدة 90 يوما.