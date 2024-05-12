شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة وحدة بيان التى أنشأها الأزهر لمواجهة أخرى دشنها الإلحاد والفكر اللاديني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الساعات القليلة الماضية منشورات على وسائل التواصل الاجتماعى حول "وحدة بيان".. وأن الأزهر الشريف أنشأها حديثا، ولحقيقة الأمر فلقد أنشأ مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية في منتصف ديسمبر من عام 2018م، بدعم من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطَّيب شيخ الأزهر الشريف؛ لمواجهة شبهات الإلحاد والفكر اللاديني، وبناء وعيٍ معرفيٍّ للوقاية من هذا الفكر المتطرف والمنحرف، وتوفير مساحات آمنة للحوار مع الشباب وتحصينهم من حيل المتشكِّكين في الدين، والعمل على إزالة المفاهيم المغلوطة لديهم.

وتضم الوحدة نخبة من أعضاء المركز وأساتذة من جامعة الأزهر والجامعات المصرية، متخصصون في: العقيدة والفلسفة، والفقه الإسلامي، وعلم النفس، والاجتماع، والصحة النفسية، وغير ذلك من التخصصات المختلفة.

وتعمل الوحدة على المتابعة اللحظية لكل ما يُثار حول الإسلام وشرائعه من أغلوطات وشبهات فى مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، وتحليل بياناته، وتقديم معالجات متخصصة، ومحتويات تدعم هذه المعالجات، وتجوب بها محافظات وجامعات الجمهورية من خلال برامج توعوية متخصصة، ومطبوعات، وحملات إلكترونية وإعلامية بلغة بسيطة يفهمها الشباب، وقد استفاد من جهود الوحدة خلال هذه المدة أعداد ضخمة من الشباب والأسر.

وتستقبل الوحدة منذ ذلك الحين الشَّباب الباحثين عن الحقيقة في مقر المركز بمشيخة الأزهر الشريف، وتعقد لهم المقابلات الشخصية الواقعية والإلكترونية بالمركز وبأماكن تنفيذ برامجه في أنحاء الجمهورية مع متخصصين من أعضاء المركز، وتساعدهم على محو أي شبهة تتعلق بالدِّين والشريعة.

ويمكن التواصل مع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية والحصول على خدماته عبر:

▪️صفحة مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية على فيس بوك (https://www.facebook.com/fatwacenter)

▪️موقعنا الإلكتروني: (http://www.azhar.eg/fatwacenter)

▪️حساب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية على منصة X:

https://twitter.com/fatwacenter?t=SzyrlChwBO-yMw0jF0sOtA&s=09

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▪️تطبيق الفتاوى الخاص بالمركز:

www.azhar.eg/fatwacenter/fatwarequest).

▪️رابط تسجيل وحدة لم الشمل:

https://www.azhar.eg/fatwacenter/%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D9%84

▪️رابط التسجيل في دورات تأهيل المقبلين على الزواج:

https://www.azhar.eg/fatwacenter/التوعية-الأسرية-والمجتمعية?fid=2

كما يتم استقبال الاسئلة والاستفسارات على هاتف رقم: 19906 بسعر المكالمة العادية، في أوقات العمل الرسمية، وعبر رسائل فيس بوك الخاصة على مدار الساعة، ومن خارج مصر عبر الرقم الدولي: 0020225973500