شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المرافق العامة: نقف على قلب رجل واحد خلف الرئيس السيسى لحماية الأمن القومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد هشام فؤاد رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة، نائب أول رئيس الاتحاد الدولي للخدمات، دعمه الكامل والشعب المصرى بكافة طوائفه ومؤسساته للقيادة السياسية، مشيرا إلى أن العمال والجميع يقف على قلب رجل واحد خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤيدين وداعمين، ومفوضين له فيما يتخذه من قرارات وإجراءات لحماية الأمن القومي المصري والقضية الفلسطينية.

وأوضح فؤاد، أن مصر بذلت ومازالت تبذل كافة الجهود والاتصالات مع كافة الأطراف المعنية للحيلولة دون تفاقم الأزمة واتساع رقعة الصراع الذي يهدد حياة المدنيين العزل كما يهدد بخروج الأوضاع عن السيطرة ما ينعكس على الاستقرار بالمنطقة، معربا عن بالغ أسفه لتطورات الأحداث والهجمات العدوانية على الشعب الفلسطينى، التي تنال من أمنه واستقراره وتهدد بمخاطر إنسانية جمة، وتدمر حياة مليون مواطن ولا تعبئ بأى قوانين ومواثيق إنسانية ودولية.

ولفت إلى أن الدولة المصرية بقيادتها الحكيمة مارست أقصى درجات التعاون والحكمة في تبني المفاوضات وحذرت من البداية من مغبة الاستمرار في العمليات العسكرية، وأعلنت رفضها الواضح والصريح لتصفية القضية على حساب تهجير اشقائنا الفلسطينيين من أراضيهم، مؤكدا أن السياسة المصرية مبنية على النزاهة والشرف والكرامة الإنسانية والوطنية، بما يحمي القضية الفلسطينية، ويحفظ الأمن القومي المصري، ويرفض الاستفزازات الإسرائيلية .