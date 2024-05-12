شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يعزي ملك البحرين في وفاة الشيخ عبد الله بن سلمان بن خالد آل خليفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتقدَّم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، في وفاة الشيخ عبد الله بن سلمان آل خليفة، رئيس المكتب العسكري للعاهل البحريني.

كما تقدَّم فضيلة الإمام الأكبر بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد وذويه، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الراحل بواسع رحمته ومغفرته، وأن يرزق أهله وذويه الصبر والسلوان، "إنا لله وإنا إليه راجعون".