شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء امتحانات العام كاملا لأربعة طلاب بالصف الأول الثانوى بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، إلغاء الامتحان للعام كاملًا واعتباره عام رسوب وعدم دخول الدور الثانى وذلك لكل من الطلاب (ف. م. س) و(م.ت.م)، بالصف الأول الثانوي بلجنة مدرسة رفاعة الطهطاوي التابعة لإدارة بولاق الدكرور التعليمية، والطالب (م.ھ.م) بالصف الأول الثانوي بلجنة مدرسة الشهيد أحمد خالد الحجار (أحمد لطفى السيد) سابقًا التابعة لإدارة العمرانية التعليمية، والطالب (س.أ.ع) بالصف الأول الثانوي بلجنة مدرسة إمبابة الثانوية العسكرية، التابعة لإدارة شمال الجيزة التعليمية، وذلك لضبطهم بحيازتهم التليفون المحمول ومحاولة الغش، وإخلالهم بالقواعد والقرارات الوزارية الملزمة لأعمال الامتحانات.

يأتي ذلك تطبيقًا للقرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018، وقانون 205 لسنة 2020، المنظمة لأعمال الامتحانات، وبتعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، ومن خلال المتابعة المستمرة لامتحانات النقل من مديري عموم ووكلاء الإدارات التعليمية، وذلك تنفيذًا لتعليمات أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، لرصد أي سلبيات تعوق سير العملية الامتحانية.

وأضافت المديرية أن القرار تضمن حرمان المعلم ( م.ح.م ) المعلم بمدرسة الشهيد أحمد خالد الحجار من أعمال الامتحانات بجانب توقيع الجزاء عليه مدة 7 أيام.

وأهابت مديرية التربية والتعليم بالجيزة بالمعلمين وأبنائنا الطلاب الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة للعملية الامتحانية واتباع كافة الإجراءات الملزمة، وعدم حيازة تليفون محمول داخل اللجان، حيث أنه لا تهاون مع المقصرين، لاعتبار الامتحانات أمن قومي وواجب وطني.

وأدى اليوم طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي امتحان مادتى العلوم والمهارات المهنية، وطلاب الصف الأول الاعدادى امتحان مادتي اللغة الاجنبية والجبر والإحصاء، وطلاب الصف الأول الثانوى امتحان مادتى الفيزياء والفلسفة، وبلغت نسبة الدخول على المنصة الالكترونية اليوم 99٪ للصف الأول الثانوي.