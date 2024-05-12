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خلال تدشين كنيسة الرحاب.. البابا تواضروس يكرم هشام طلعت مصطفى

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القاهرة - سامية سيد - تلبية لدعوة كريمة، شارك هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة وعدد من كبار قادة المجموعة في فعاليات تدشين كنيسة السيدة العذراء مريم بمدينة الرحاب ، حيث ترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم القداس الإلهي بكنيسة الرحاب، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الإنشاءات والتطوير فيها .

وعقب إلقاء عظة القداس، أشاد البابا تواضروس بالدور الواضح والمؤثر لهشام طلعت في بناء المجتمع من خلال مشروعاته العمرانية المتعددة ومساهماته المجتمعية في مختلف المجالات لبناء وطن واحد . كما أثنى على جهوده الكبيرة في تطوير مدينة الرحاب وتوفير كل سبل الراحة والخدمات المتكاملة والمتنوعة لسكان المدينة. 

وتفضل قداسة البابا تواضروس الثاني ، بتكريم هشام طلعت وقدم له هدايا تذكارية لمساهمته الفعالة وتقديمه كافة أوجه الدعم خلال أعمال التطوير بكنيسة الرحاب .

كما قدم قداسته الشكر لهشام طلعت على مساهماته في كنائس أخرى مثل كنيسة مدينتي ، مشيدًا بمساهمات كثيرين ممن لهم دور في إتمام العمل في الكنيسة، لافتًا إلى أن الأعمال الكبري تقوم على مشاركة كثيرين.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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