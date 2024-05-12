شكرا لقرائتكم خبر عن عقد امتحان محو الأمية لـ 250 بجنوب الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي والخيرى والثقافي عضو التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى وبالتعاون مع هيئة تعليم الكبار بجنوب الجيزة.

بعقد امتحان محو الامية لـ 250 متحرر من الأمية في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي حياة كريمة بلا أمية.

وتم فتح مقرات المؤسسة لاستقبال المواطنين من جميع الأعمار من الرجال والسيدات لمن يجيدون القراءة والكتابة للحصول علي شهادة محو الأمية بالمجان، ومن لا يجيد القراءة والكتابة يلتحق بفصول محو الأمية فورا.

وذلك بتوجيه من النائب محمد أبو العينين رئيس مجلس الإدارة، وسمية أبو العينين نائب رئيس مجلس الإدارة المؤسسة لتشجيع الجميع علي التعليم ، ومحو الأمية وتقديم كل أوجه الدعم لمن يريد استكمال الدراسة حتي الحصول على الشهادات العليا، وأن أهم دور تقوم به المؤسسة منذ 40 أربعين عام هو التشجيع علي العلم بفتح فصول محو الأمية وقد تم تكريم المؤسسة من اليونسكو وتم إعلان مؤسسة ابو العنين الراعي الرسمي لمحو الأمية بالجيزة.

وكان أول فصل عام 2001 حتى وصل العدد إلى 72 فصل تخرج منها 20 ألف متعلم وصل عدد منهم إلى مرحلة الدبلوم والجامعة وحصل البعض علي درجة الماجستير عدد كبير منهم النساء لتحقيق أحد أهداف المؤسسة بتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا لتفيد أسرتها وأبنائها.



امتحان محو الامية