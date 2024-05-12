شكرا لقرائتكم خبر عن طرح السكر الإضافي الحر على بطاقات التموين.. اعرف الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في طرح السكر الحر على بطاقات التموين بسعر 27 جنيها للكيلو للشهر الخامس بمعدل كيلو لكل بطاقة تتضمن 3 أفراد فأقل، وعدد 2 كيلو سكر إضافي للبطاقة التي تتضمن 4 أفراد فأكثر، بالإضافة إلى استمرار صرف السكر المدعم على البطاقات بمعدل كيلو لكل فرد بسعر 12.6 جنيه.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية قد تعاقدت من خلال ممارسة دولية على شراء كمية 102 ألف طن زيت صويا وعباد خام صب مستورد وصول خلال شهر يونيو 2024 وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية للحفاظ على المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية كما أن أرصدة البلاد من الزيت تكفي لمدة 6.5 أشهر.