شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم الظواهر الزراعية المرتبطة ببداية الصيف التدريجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‫ بدأ شهر بشنس تاسع شهور التقويم المصري "القبطى" الذى يستمر حتى 7 يونيو وهو أول أشهر موسم "شمو" أي الحصاد في مصر القديمة ومع بدايته تبدأ الظواهر المناخية في الانقلاب وتذهب برودة الليل بدون رجعة، وتبدأ حرارة النهار في التسخين بسبب زيادة كمية الإشعاع الشمسي.

وفى التقرير التالى نتعرف من الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ على أهم الظواهر الزراعية المرتبطة ببداية الصيف التدريجي المتدحرج:

1- يتم حصاد جميع المحاصيل الشتوية ذات الموسم الطويل "القمح – الفول - البنجر – البصل – الثوم – الطبية العطرية كراوية وينسون وغيرها – برسيم الرباية- الخ".

2- يتم الانتهاء تماماً من زراعة محاصيل الحقل الصيفية الذرة "العروات الأولى" – القطن – الأرز "عدا السوبر "– الذرة الرفيعة – الصويا "عروة أولى"– عباد الشمس "عروة أولى" - الفول السوداني ويجب مراعاة إضافة الفسفور بكثافة ومكافحة كل حشرات طائفة حرشفيات الاجنحة "ديدان الأوراق والثمار".

3- تبدأ ثمار الفاكهة الصيفية في النمو الميرستيمي السريع "مانجو – زيتون – موالح – التمور – الحلويات - العنب – الرمان – التين – الكمثرى "، وهنا مركبات البوتاسيوم بالتبادل مع مركبات الكالسيوم هامة جداً – والحفاظ على استقرار الري هي الفيصل والأهم .

4- في حالة وجود موجات حارة متصلة "تكون مرتبطة بالصيف الحار مثل صيف 2018 و 2019 وبعض من صيف 2020" تزيد الطاقة الحرارية فقد يحدث ما يلي:

- ضعف فى تحجيم الثمار"المانجو - البلح – الزيتون – التين – الرمان - البرتقال والليمون – أحياناً لوز القطن" وانخفاض نسبة المواد الفعالة "زيت مثلاً فى الزيتون وفي بعض الطبية العطرية" ومهم تنظيم الري وتكثيف اضافات البوتاسيوم والماغنسيوم بالتبادل مع الكالسيوم .

- ضعف عمليات التلقيح والإخصاب للمحاصيل الصيفية خاصة لو هناك رياح ساخنة "الذرة والأرز والسمسم والفول السودانى وفول الصويا واللوبيا " لذلك يجب اضافة مركبات مثل الكالسيوم بورون وطريقة المعاملة حسب نوع المحصول .

- زيادة معدلات التنفيل فى المحاصيل الثمرية " تساقط العقد " مثل الخيار والطماطم والفلفل والباذنجان والبامية .

- زيادة تعداد بعض الآفات المرتبطة بالحرارة مثل الحشرات القشرية والبق الدقيقي والعنكبوت الاحمر وباقي الحشرات حرشفية الاجنحة مثل دودة ورق القطن والديدان الثمار، لذلك يجب أن يكون هناك مراقبة ورصد مستمر للزراعات .

- زيادة فى حدة الأمراض المحبة للرطوبة الحرة مثل البياض الزغبي والتبقعات على كثير من المحاصيل "بياض زغبي على الريحان والخيار – التبقع الزاوي والانثراكنوز على القطن "، ولا من الجاهزية ببرامج الرش المناسبة.