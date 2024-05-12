شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تدعم الإسكان الاجتماعي بـ11 مليارا و920 مليون جنيه بالموازنة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تهدف الحكومة في موزانة العام المالي الجديد، لدعم برنامج الإسكان الاجتماعي، حيث تبلغ تقديرات الاعتمادات المدرجة لدعم برنامج الإسكان الاجتماعي في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/ 2025، نحو 11 مليارا و920 مليون جنيه وهو يمثل ما تتحمله الدولة من دعم لمحدودي الدخل من المستفيدين من هذا البرنامج، ويستهدف هذا البرنامج دعم عدد 330 ألف وحدة سكنية.

وتستهدف الحكومة في موازنة العام المالي الجديد تطبيق سياسات من شأنها استعادة استقرار الاقتصاد الكلي من خلال تحفيز الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية الداعمة للنمو وخاصة في قطاعات الصناعة والزراعة والتصدير، ومن بينها دعم برنامج الإسكان الاجتماعي.



وقد بلغ اعتمادات دعم والمنح لمجالات التنمية والانشطة الاقتصادية فى موازنة السنة المالية 24/25 نحو 59 مليارا و998 مليون جنيه منها 47 مليارا و252 مليون جنيه للأنشطة الاقتصادية و12 مليارا و253 مليونا لمجالات التنمية، وذلك فى إطار خطة الدولة فى مساندة ودعم النشاط الاقتصادي خاصة القطاعات الإنتاجية سواء الصناعة والزراعة والتصدير.