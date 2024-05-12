شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تستضيف وزير التربية والتعليم لمناقشة رسالة دكتوراه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُناقش صباح اليوم، تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، رسالة دكتوراه بكلية الدراسات العليا للتربية، بعنوان "التخطيط لتنمية الشراكة بين القطاع الخاص ووزارة التربية والتعليم لتعميم نظام المدارس التكنولوجية التطبيقية في ضوء خبرات بعض الدول"، وذلك بمشاركة الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والذي يرأس لجنة المناقشة، وبحضور عميدة الكلية الدكتورة إيمان هريدي.

وتتناول الرسالة موضوع تطوير التعليم في مصر من خلال المدارس التكنولوجية التطبيقية، حيث يسعى الباحث إلى دراسة سبل تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص ووزارة التربية والتعليم لتعميم نظام المدارس التكنولوجية التطبيقية، باعتبار أن المدارس التكنولوجية التطبيقية نموذجًا تعليميًا جديدًا يهدف إلى إعداد الطلاب لسوق العمل من خلال تزويدهم بالمهارات والخبرات اللازمة.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن موضوع الرسالة يؤكد كيف أن الرسائل العلمية في جامعة القاهرة أصبحت تركز على مسارات الموضوعات العلمية التي تخدم مختلف القضايا القومية، وقد وجهنا منذ سنوات إلى ضرورة أن تصب دراساتنا البحثية في قلب معالجة التحديات المعاصرة وقضايا التنمية.

وتهدف رسالة الدكتوراه إلى الخروج بتوصيات عملية تساهم في تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص ووزارة التربية والتعليم، وتعميم نظام المدارس التكنولوجية التطبيقية، كما أنه من المتوقع أن تُساهم هذه الرسالة في إثراء النقاش حول سبل تطوير التعليم في مصر لإعداد كوادر بشرية مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل.