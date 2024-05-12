شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى: صيانة وتطهير شبكات المصارف الزراعية بأطوال 22 ألف كيلو متر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، تقريراً من المهندس محمد عبد السميع رئيس هيئة الصرف، لاستعراض أعمال الهيئة فى تطهير المصارف الزراعية استعداداً لفترة أقصى الاحتياجات، وموقف مشروعات إحلال وصيانة المنشآت المائية على المصارف الزراعية.

قال سويلم، إن هيئة الصرف تقوم بصيانة شبكات المصارف الزراعية العمومية وتطهيرها من الحشائش لضمان كفاءة التشغيل بها والحفاظ على قطاعاتها الهيدروليكية، بالإضافة لإنشاء وصيانة المنشآت المائية الواقعة علي هذه المصارف.

وأوضح أن هيئة الصرف تقوم بالإشراف على تطهير 4444 مصرفا بأطوال إجمالية تصل إلى حوالى 22 ألف كيلو متر، يتم تطهير معظمها مرتين سنوياً، مشيراً إلى أهمية تطهير المصارف الزراعية لتمكين القطاع المائى من إمرار التصرفات المائية لمياه الصرف الزراعى التي يتم استقبالها مع الأراضى الزراعية، بالتزامن مع قيام مسئولي إدارات الصرف بمختلف المحافظات بالمرور الدورى - خاصة خلال فترة أقصى الإحتياجات - على كل المصارف الزراعية للاطمئنان على موقف المناسيب وحالة الجسور، وموقف تشغيل محطات الرفع على المصارف الزراعية بالتنسيق مع مصلحة الميكانيكا والكهرباء لضمان عدم حدوث أي ازدحامات مائية.

وأضاف سويلم، أن هيئة الصرف تقوم بتنفيذ العديد من أعمال إحلال وصيانة المنشآت المائية الواقعة على المصارف الزراعية بما يحقق الإدارة المثلى لمنظومة الصرف الزراعى فى مصر، حيث تم إنهاء عملية إحلال وتجديد سحارة ك 2.650 على مصرف حجازة بمحافظة قنا بتكلفة تتجاوز 27 مليون جنيه، كما أوشكت عملية تأهيل وتدعيم سحارة ك 17.200 على مصرف نجع حمادى بمحافظة قنا على الانتهاء بنسبة تنفيذ 96% بتكلفة تتجاوز 17 مليون جنيه، وعملية إحلال وتجديد سحارة وصلة حاجر إدفو بمحافظة أسوان بنسبة تنفيذ 90% بتكلفة تتجاوز 7 ملايين جنيه .

كما يجرى تنفيذ عملية إنشاء بربخ مصرف بلبيس بمحافظة الشرقية بطول 100 متر بنسبة تنفيذ 50% وبتكلفة تتجاوز 90 مليون جنيه، وتنفيذ عملية تدعيم سحارة مصب مصرف كومير بمحافظة الأقصر بنسبة تنفيذ 42% وبتكلفة تتجاوز 29 مليون جنيه.

كما تم خلال العام المالى الحالي 2023 / 2024 تنفيذ أعمال إنشاء وتوسيع وتعمـيق للمصارف العامة المكشوفة في زمام قدره 12 ألف فدان، وتنفيذ عملية تجريف مصرف بحر البقر الرئيسي بطول 300 كيلو متر باستخدام 2 شفاط بخلاف المعدات المعاونة من حفارات وصنادل لزيادة القدرة الاستيعابية للمصرف، مع تنفيذ أعمال حوائط ساندة لعدد من المصارف مثل “زهرة والحامول وكفر الحمايدة ونديبة بمحافظة البحيرة - البطس بمحافظة الفيوم”، وإحلال وتجديد كبارى على عدد من المصارف مثل “الصالحية وراجح وشديد بمحافظة الشرقية - الطويل القبلي وكفر الروك والهوابر والاتربي بمحافظة الدقهلية - بورسعيد والقوايطة بمحافظة بورسعيد - المحسمة بمحافظة الاسماعيلية - نشرت وقلين وجنابية القاصد ونمرة 4 ونمرة 8 بمحافظة كفر الشيخ - الرويسات بمحافظة الاسكندرية - فرهاش وجبارس بمحافظة البحيرة - القاطع بمحافظة قنا - العرب بمحافظة سوهاج”.