شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف عن أنواع الأدوية المستخدمة فى علاج الذئبة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان، يهدف علاج الذئبة إلى علاج الأعراض عند حدوثها، وتقليل تلف الأعضاء، وغيرها من المشاكل.
وتابعت وزارة الصحة والسكان: تشمل أنواع الأدوية المستخدمة لعلاج مرض الذئبة ما يلى:
-العقاقير المضادة للالتهابات غير الستيرويدية: تقلل "الألم الخفيف وتورم المفاصل والعضلات".
-الكورتيكوستيرويدات: تقلل التورم والألم، ويمكنها تهدئة الجهاز المناعي عند أخذها بجرعات عالية.
-الأدوية المضادة للملاريا: حيث أنها تعالج أيضًا آلام المفاصل والطفح الجلدي، والتعب والتهاب الرئة.
-العوامل المثبطة للمناعة / العلاج الكيميائي: يمكن استخدام هذه الأدوية في الحالات الشديدة من مرض الذئبة، عندما يؤثر المرض على الأعضاء الرئيسية ولا تنجح العلاجات الأخرى.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز