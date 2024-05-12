شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف عن أنواع الأدوية المستخدمة فى علاج الذئبة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان، يهدف علاج الذئبة إلى علاج الأعراض عند حدوثها، وتقليل تلف الأعضاء، وغيرها من المشاكل.​​

وتابعت وزارة الصحة والسكان: تشمل أنواع الأدوية المستخدمة لعلاج مرض الذئبة ما يلى:

-العقاقير المضادة للالتهابات غير الستيرويدية: تقلل "الألم الخفيف وتورم المفاصل والعضلات".​

-الكورتيكوستيرويدات: تقلل التورم والألم، ويمكنها تهدئة الجهاز المناعي عند أخذها بجرعات عالية.​

-الأدوية المضادة للملاريا: حيث أنها تعالج أيضًا آلام المفاصل والطفح الجلدي، والتعب والتهاب الرئة. ​

-العوامل المثبطة للمناعة / العلاج الكيميائي: يمكن استخدام هذه الأدوية في الحالات الشديدة من مرض الذئبة، عندما يؤثر المرض على الأعضاء الرئيسية ولا تنجح العلاجات الأخرى.​