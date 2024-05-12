شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة حلوان يفتتح معرض الإبداع فى التصميم التنفيذى للمنشآت الخشبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، معرضًا بعنوان "الإبداع في التصميم التنفيذي للمنشآت الخشبية الخفيفة"، والذي يضم أعمالًا لطلاب الفرقة الثالثة شعبة العمارة الداخلية بكلية الفنون الجميلة.

وأشاد رئيس الجامعة بالأعمال الطلابية التي تعكس مواهب شابة متفانية، مؤكدًا على أهمية دعم وتشجيع المواهب الشابة وتوفير البيئة المناسبة لتطوير مهاراتهم، معربًا عن فخره بتميز طلاب الجامعة وإبداعاتهم المتميزة، وحثهم على تجميل الجامعة وكليتهم والمجتمع المحيط، كما أشاد بالمجهود الذي بذلته الكلية في اثقال مواهب الطلاب بالجانب العلمي والأكاديمي.

من جانبه، أكد الدكتور عمرو سامي عميد كلية الفنون الجميلة على أهمية المعرض، ومدى تحقيق تطبيقاته على أرض الواقع بعدد كبير ومتنوع من الابتكارات التصميمية والدراسات التحليلية والإنشائية، حيث قدّم الطلاب إبداعاتهم ومشاريعهم الفنية بأفكار مبتكرة وتصاميم رائعة تعكس رؤيتهم المستقبلية في عالم التصميم.

وأوضحت الدكتورة أمنية يحيى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن فكرة المشروعات تهدف إلى إضافة رؤية إبداعية من خلال التصميم المبتكر للمنشآت الخشبية الخفيفة متعددة الاستخدامات، وطرح حلول مبتكرة للمشكلات البيئية من خلال دراسات منهجية وتطبيقية يمكن تنفيذها في عدة مواقع، منها جامعة حلوان كلية الفنون الجميلة والمناطق الأثارية والمدن الجديدة و الحدائق العامة والمنتجعات السياحية وغيرها من خلال التعبير التشكيلى للمجسمات والترويج البصري المتناغم مع البيئة المحيطة من خلال استخدام خامات وتقنيات تكنولوجيا حديثة مثل الطاقة الشمسية وتكنولوجيا الحركة الذكية وأساليب التنفيذ الغير تقليدية وخامات النانو تكنولوجي في التصميم وأساليب الإنشاء المتنوعة .

وأقيم المعرض تحت إشراف الدكتورة هالة محمد حسنين أستاذ العمارة الداخلية.



طلاب الفرقة الثالثة شعبة العمارة الداخلية