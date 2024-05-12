شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف تعريفا لمرض الذئبة وأعراضه.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن تعريف مرض الذئبة حيث قالت إن الذئبة مرض مناعي يحدث عندما يهاجم الجهاز المناعي الأنسجة والأعضاء.

وتابعت وزارة الصحة والسكان : يمكن أن يؤثر الالتهاب الناجم عن مرض الذئبة على العديد من أجهزة الجسم المختلفة؛ بما في ذلك المفاصل والجلد والكلى وخلايا الدم، والدماغ، والقلب، والرئتين.​

واستكملت وزارة الصحة والسكان: تعتمد أعراض مرض الذئبة على أجهزة الجسم المتأثرة بالمرض، والأعراض الأكثر شيوعًا هي:​

-الشعور بالتعب والحمى.​

-آلام المفاصل وتيبسها وتورمها.​

-طفح جلدي على شكل فراشة على الوجه يغطي الخدين والأنف أو طفح جلدي في أماكن أخرى من الجسم.​

-الإصابات الجلدية التي تظهر أو تتفاقم مع التعرض لأشعة الشمس.​

- تتحول أصابع اليدين والقدمين إلى اللون الأبيض أو الأزرق عند التعرض للبرد، أو أثناء فترات التوتر.​

-ضيق في التنفس وألم في الصدر.​

-جفاف العين. ​

-الصداع والارتباك وفقدان الذاكرة.​