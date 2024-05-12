شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف تعريفا لمرض الذئبة وأعراضه.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن تعريف مرض الذئبة حيث قالت إن الذئبة مرض مناعي يحدث عندما يهاجم الجهاز المناعي الأنسجة والأعضاء.
وتابعت وزارة الصحة والسكان : يمكن أن يؤثر الالتهاب الناجم عن مرض الذئبة على العديد من أجهزة الجسم المختلفة؛ بما في ذلك المفاصل والجلد والكلى وخلايا الدم، والدماغ، والقلب، والرئتين.
واستكملت وزارة الصحة والسكان: تعتمد أعراض مرض الذئبة على أجهزة الجسم المتأثرة بالمرض، والأعراض الأكثر شيوعًا هي:
-الشعور بالتعب والحمى.
-آلام المفاصل وتيبسها وتورمها.
-طفح جلدي على شكل فراشة على الوجه يغطي الخدين والأنف أو طفح جلدي في أماكن أخرى من الجسم.
-الإصابات الجلدية التي تظهر أو تتفاقم مع التعرض لأشعة الشمس.
- تتحول أصابع اليدين والقدمين إلى اللون الأبيض أو الأزرق عند التعرض للبرد، أو أثناء فترات التوتر.
-ضيق في التنفس وألم في الصدر.
-جفاف العين.
-الصداع والارتباك وفقدان الذاكرة.
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