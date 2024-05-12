شكرا لقرائتكم خبر عن ​هيئة الدواء تكشف 3 طرق مهمة لضمان فاعلية ومأمونية المستحضرات الدوائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت هيئة الدواء المصرية عن آليات ضمان فاعلية وجودة ومأمونية المستحضرات الدوائية حيث وجهت مجموعة من النصائح الهامة للصيادلة بضرورة اتباع النقاط التالية:

1-الاطلاع باستمرار على الموقع الإلكتروني الخاص بالصفحة الرسمية لهيئة الدواء المصرية، ومتابعة المنشورات الدورية والتحذيرات الواردة : www.edaegypt.gov.eg​​

2 - عدم شراء المستحضرات الدوائية إلا من خلال الأماكن المرخصة فقط، وعدم شراء أصناف مجهولة المصدر أو غير مسجلة بهيئة الدواء المصرية، أو بدون فواتير، أو الشراء من أفراد أو كيانات غير مرخصة، أو عن طريق الإنترنت بشكل غير شرعى.​​

3 - عدم شراء المستحضرات الدوائية إلا بموجب فواتير معتمدة مسجل عليها البيانات، ويعتبر الدواء مجهول المصدر فى حالة عدم وجود هذه الفواتير المعتمدة.​