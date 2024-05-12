شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يوجه بتعويض أصحاب المنازل المحيطة بمساجد آل البيت والصحابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، محافظة القاهرة ببحث تعويض أصحاب المنازل المحيطة بالمساجد التي تعمل الدولة على تطويرها مثل مساجد الأضرحة وآل البيت والصالحين والصحابة، قائلا: "الكلام ده لينا كلنا.. لو ممكن محافظة القاهرة تعوض الناس عن بعض المساكن اللى ظروفها كانت موجودة جانب المساجد دى".

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح مسجد السيدة زينب بعد تطويره.