شكرا لقرائتكم خبر عن تداول أسئلة امتحانات النقل على جروبات الغش.. والتعليم تتخذ الإجراءات اللازمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداولت صفحات الغش أسئلة امتحان مادة اللغة الإنجليزية للصف الثانى الإعدادى بمحافظة الجيزة بعد بدء لجنة الامتحان فيما تتخذ المديريات التعليمية الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

وفى مديرية الجيزة التعليمية، يؤدي طلاب الصفين الرابع و الخامس الابتدائي الامتحانات خلال الفترة من 8 إلى 15 مايو، والصف السادس الابتدائي خلال الفترة من 9 إلى 16 مايو للمرحلة الابتدائية، والصف الأول الإعدادي خلال الفترة من 8 مايو حتي 15 مايو، والصف الثاني الإعدادي خلال الفترة من 9 إلى 16 مايو.

وينطلق مارثوان امتحانات اتمام الشهادة الإعدادية خلال الفترة من 18 إلي 23 مايو، وطلاب الصف الأول الثانوي العام "عام ولغات "خلال الفترة من 8 إلى 21 مايو، وطلاب الصف الثانى الثانوي العام "عام ولغات" خلال الفترة من 9 إلى 23 مايو، وطلاب الصفوف لمراحل التعليم الثانوي الفنى بمختلف التخصصات من يوم الأربعاء 8 مايو حتى يوم الخميس 23 مايو 2024.