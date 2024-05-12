شكرا لقرائتكم خبر عن ربنا أكرم مصر بأن تكون الأمان لآل بيت النبى.. الرئيس السيسى يفتتح مسجد السيدة زينب (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، برفقة سلطان البهرة، فى افتتاح مسجد السيدة زينب بعد تطويره بشكل كامل، حيث وصل الرئيس السيسي إلى المسجد وأدى ركعتين تحية للمسجد ثم تم تلاوة آيات من القرآن الكريم.



الرئيس السيسى

وحرص الرئيس السيسي على توجيه الشكر إلى سلطان البهرة والوفد المرافق له، قائلا: "أهلا وسهلا.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. اسمح لي في البداية أوجه لك كل التحية والتقدير والشكر.. يمكن دي المناسبة الثالثة خلال فترة قليلة جدا بفضل الله.. نفتتح تطوير الأضرحة، سابقا كان ضريح الإمام الحسين ثم السيدة نفيسة ثم السيدة زينب".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال مشاركته في افتتاح مسجد السيدة زينب بعد تطويره: "مشاركتكم ومساهمتكم مقدرة ولها دلالة كبيرة قوى على حب أهل البيت والبذل من أجلهم".



سلطان البهرة

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة المصرية لديها خطة كبيرة من أجل تطوير كل مساجد آل البيت والصحابة والصالحين، قائلا: "عندنا خطة كبيرة قوي لتطوير المساجد بتاعت آل البيت وأيضا الصحابة الذين جاءوا إلى مصر ومساجد الصالحين".

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته فى افتتاح مسجد السيدة زينب بعد تطويره: "يمكن لسه فيه عرض من أيام قليلة عن اللى بيتم في مسجد الرفاعى ومسجد السلطان حسن ومساجد أخرى كثيرة من أول القلعة والسيدة نفيسة حتى نصل إلى السيدة زينب".

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي محافظة القاهرة ببحث تعويض أصحاب المنازل المحيطة في المساجد التي تعمل الدولة على تطويرها مثل مساجد الأضرحة وآل البيت والصالحين والصحابة، قائلا: "الكلام ده لينا كلنا.. إن إحنا لو محافظة القاهرة مع بعض المساكن اللى ظروفها كانت موجودة جانب المساجد دي.. لو ممكن نعوض الناس تعويض كويس حتي نخرج هذه المساجد بالإخراج اللي كانت موجودة عليه وممكن نعمل كده".

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الله سبحانه وتعالي أكرم مصر بأن يكون آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام عندما يبحثون عن أمان وعن مكان يستقرون فيه ويكون فيه حماية كانت الواجهة مصر، متابعا: "وجدوا في مصر الأمن والأمان المنشود.. وده من فضل ربنا عليها.. نحن اليوم في في مقام السيدة زينب حفيدة النبي وده من فضل ربنا والحمد لله.

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في افتتاح مسجد السيدة زينب بعد تطويره: "بأشكرك وبأبقي سعيد لما استقبل جلالة السلطان والوفد المرافق له.. وكل مرة تشرفونا أكون سعيد باللقاء.. وأشكركم.. كل الدعم لإنجاح أي مشروعات أخري في هذا المجال.. شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".

وتحدث مفصل سيف الدين سلطان البهرة، من مسجد السيدة زينب بعد أعمال التطوير، قائلا: "نحن في مقام السيدة زينب بنت الإمام علي بن أبي طالب والسيدة فاطمة الزهراء ابنة رسول الله.. أشكر جمهورية مصر العربية والرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة والشعب المصري أن أجازت لي تجديد وتطوير مقام السيدة زينب هذا المقام الرفيع".

وأضاف خلال كلمته أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي: "السيدة زينب لها مقام كبير في قلوب المسلمين عامة والمصريين خاصة.. وهي التي شهدت في كربلاء ذبح أخيها سيد الشهداء الإمام الحسين.. واختارت أرض مصر سكنا وأخبرت بفضل مصر ودعت لأهلها: "يا أهل مصر، نصرتمونا نصركم الله وآويتمونا آواكم الله، وأعنتمونا أعانكم الله، جعل الله لكم من كل ضيق مخرجاً ومن كل هم فرجاً".

وتابع سلطان البهرة: "أحب رسول الله وأهل بيته الكرام وأحب كل ما يحبهم وأسأل الله أن يتقبل منها الخدمة اليسيرة.. ويبارك لكم الرئيس في الفترة الرئاسية الجديدة وأن ينعم علي مصر وأهل مصر بنعمة الأمن والاستقرار وأن يحفظ الأمة الإسلامية من كل سوء وبلاء.. وأشكر كل من ساهم في أعمال تطوير مسجد السيدة زينب.. وأشكر الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لجهودها فى إنارة بيوت الله".