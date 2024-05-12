شكرا لقرائتكم خبر عن عودة حركة القطارات بين محطتى الحمام والرويسات.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستأنف القطارات حركتها بين محطتى الحمام والرويسات اليوم، حيث أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عودة حركة مسير القطارات بين محطتي (الحمام والرويسات) خط (محرم بك/ مرسي مطروح )، اعتباراً من اليوم الأحد، وطبقا لجداولها السابقة الصادرة فى أول يناير 2023 تزامناً مع الانتهاء من أعمال هيئة الأنفاق ضمن مشروع القطار الكهربائي السريع أسفل خطوط السكة الحديد في المسافة ما بين محطتي الحمام والرويسات.

وكانت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وفرت بالتنسيق مع الهيئة القومية للطرق والكبارى والنقل البرى بتوفير أتوبيسات لنقل الركاب بين محطتى (الحمام) و(العُميد) خلال فترة إيقاف حركة القطارات فى الفترة السابقة.