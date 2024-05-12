شكرا لقرائتكم خبر عن مدير تعليم القاهرة يتفقد سير أعمال امتحانات نهاية العام الدراسى 2024/2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد أيمن موسى، وكيل أول الوزارة _مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم، سير إمتحانات الفصل الدراسي الثاني بمدارس، ابن سينا الإعدادية بنات، ومدرسة طه حسين الإعدادية بنين، ومدرسة القنطرة شرق الابتدائية، التابعة لإدارة الزاوية التعليمية، ورافقه فى الجولة التفقدية، منيرة أسامة مدير عام الإدارة، وأمين السعدى وكيل الإدارة.

و تابع موسى امتحانات الصف (الرابع _الخامس_ السادس) الإبتدائي، وأدى الطلاب الامتحانات فى مادة العلوم والمهارات المهنية، بينما أدى الصف الأول الإعدادي الامتحان، فى مادة اللغة الإنجليزية، الصف الثاني الإعدادي فى مادة الهندسة، والصف الثاني الثانوى مادتى الرياضيات والجغرافيا.

وتفقد "وكيل أول الوزارة " معظم اللجان واطمأن على سلامة الورقة الإمتحانية وخلوها من الأخطاء الإملائية، وحسن انتظام سير العملية الامتحانية.

كما تأكد من مطابقة الأسئلة وفقاً لمواصفات الورقة الإمتحانية وأنها شاملة فقرات المنهج.

كما شدد على عدم اصطحاب الهاتف المحمول للطلبة و الملاحظين داخل اللجان.

واطمأن على تسجيل دخول جميع طلبة الصف الثاني الثانوى على الاختبارات الإلكتروتية على التابلت.

وتحاور "مدير المديرية" مع الطلاب حول تقيمهم للامتحان وعلى أى مشكلة تواجههم أثناء آدائهم للامتحان.

وشدد مدير المديرية على مسئولى التطور التكنولوجى بالإدارة بمتابعة لجان الصف الثاني الثانوى لحل أى مشكلة فى امتحان التابلت.

وأكد موسى على تهيئة الجو المناسب من الطمأنينة والهدوء وذلك لمساعدة الطلاب والطالبات على أداء الامتحانات على الوجه الأكمل.