على طريقة "التجربة الدنماركية".. برلماني لوزير الرياضة: مفيش موظفين بمراكز الشباب!

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

انتقد النائب أبو النجا المحرزي، عضو مجلس الشيوخ، المراكزَ الشبابية بالمحافظات، مستشهدًا بفيلم "التجربة الدنماركية" للفنان عادل إمام، والذي ظهر فيه بدور وزير الشباب، وقام بالتعدي على الموظفين؛ بسبب حالة التسيب في أحد مراكز الشباب.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، أثناء مناقشة طلب مقدم من النائب زين الإطناوي، بشأن التوسع في إنشاء المراكز الشبابية، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

وأوضح النائب أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، يقوم بزيارة كل المحافظات على مستوى الجمهورية، إلا أن هناك إشكاليات في مراكز الشباب.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن مراكز الشباب موجودة ومتطورة؛ ولكن الإشكالية في عدم وجود موظفين في عدد كبير منها، مشددًا على ضرورة تفعيل دور مراكز الشباب في عمليات التنمية.

وشدد المحرزي على أهمية أن يكون هناك ربط بين مراكز الشباب والمجتمع، في ظل وجود هجمة شرسة ضد الدولة؛ الأمر الذي يحتم أن يكون هناك دور من خلال رفع وعي الشباب في مواجهة الأفكار المغلوطة، عبر هذه المراكز.