محافظ القاهرة يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:



تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023-2024 بعدد من مدارس العاصمة من بينها مدرسة تحيا مصر 1 بحي الأسمرات للاطمئنان على سير الامتحانات.



ويؤدي 201372 طالبا وطالبة امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة (العام والمهنية والرياضية والمكفوفين وضعاف السمع والدولية) في 8007 لجنة من بينهم 190377 طالبا وطالبة بالإعدادية العامة (96322 طالبا، و93555 طالبة)، و413 طالبًا وطالبة بالإعدادية المهنية، و123 طالبًا وطالبة بالإعدادية الرياضية، و82 طالبًا وطالبة ضعاف السمع، و57 طالبًا وطالبة مكفوفين، و3048 طالبًا وطالبة دمج، كما تضم لجنة مستشفى 57357 نحو 11 طالبًا وطالبة، والدولية 9904 طلاب وطالبات.



وأشار محافظ القاهرة، خلال الجولة، إلى أن الامتحان بدأ بجميع لجان القاهرة بدون أي معوقات أو شكاوى حيث يؤدي الطلاب اليوم إمتحان اللغة العربية، مضيفًا أنه تم اتخاذ الإجراءات لضمان سلامة الطلاب والالتزام بتجهيز المدارس وتعقيم اللجان يوميًا قبل بدء الامتحانات مع وجود طبيب يشرف على اللجان وزائرة صحية بكل لجنة، وتوافر المراوح والتهوية الجيدة ومبردات المياه بكل المدارس.



والتقى محافظ القاهرة، بعدد من أولياء الأمور حيث طمأنهم بأن الدولة تتخذ الإجراءات لتوفير الجو الملائم للطلبة لأدائهم الامتحانات بيسر وسهولة.



وشدد محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء بالاهتمام بنظافة محيط المدارس التي تجرى بها الامتحانات ورفع جميع الإشغالات من حولها.



رافق محافظ القاهرة في جولته، جيهان عبد المنعم، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وأيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم، وعدد من قيادات المحافظة.