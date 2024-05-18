شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولى: مستعدون لتوفير حوافز لتعزيز تنافسية سامسونج فى النفاذ للأسواق الخارجية من مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال زيارته اليوم إلى منطقة كوم أبو راضي الصناعية بمحافظة بني سويف، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مجمع مصانع شركة "سامسونج" للإلكترونيات – مصر.

وأشاد رئيس الوزراء بجهود شركة "سامسونج" في توطين صناعة التقنيات الحديثة لمختلف منتجاتها بالسوق المصرية، كما أكد أن الحكومة مستعدة لتوفير مختلف الحوافز الممكنة التي تحتاجها الشركة؛ لتعزيز تنافسيتها في النفاذ إلى الأسواق الخارجية إنطلاقاً من مصر.

وأكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن هذا الصرح يُعزز "استراتيجية مصر الرقمية"، حيث تعمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تهيئة بيئة ومناخ الأعمال لصناعة الإلكترونيات، وتشجيع الاستثمار في مصر، من خلال إدارة المفاوضات مع الشركات العالمية والتعرف على احتياجاتهم، والترويج للمقومات التنافسية والمزايا والإعفاءات الجمركية التي تقدمها الحكومة لتحفيز وجذب الشركات العالمية المتخصصة في صناعة الهاتف المحمول والأجهزة الذكية.

وقام رئيس الوزراء ومرافقوه بجولة موسعة في مصانع الشركة، استمع خلالها إلى شرح من جون سو جونج، رئيس مجلس إدارة مصنع سامسونج مصر، الذي أكد أن مجمع مصانع شركة سامسونج للإلكترونيات في محافظة بني سويف يعد الأول للشركة في الشرق الأوسط وأفريقيا، وواحد من بين ١٤ مصنعًا لها حول العالم، لافتاً إلى أنه تم إنشاء المصنع خلال ١٠ أشهر فقط، ليصبح مجمعًا متكاملاً في وقت قياسي. وتناول "جونج" تاريخ وجود الشركة في مصر منذ عام 2013، ورحلتها الى الانتاج وبدء التصدير من مصر، كما شرح أهمية الموقع العام للمصانع في بني سويف.

وأضاف جون سو جونج؛ أن الطاقة الإنتاجية الحالية لمجمع المصانع تبلغ ٦ ملايين وحدة سنويًا، من أجهزة التليفزيون، والموبايل، والتابلت، وقد بلغ إجمالي الاستثمارات في مصنع سامسونج بني سويف ما يزيد على ٧٠٠ مليون دولار، وتم ضخ ٨٥ مليون دولار منذ عام ٢٠٢٢ حتى عام ٢٠٢٤ للاستثمار في تصنيع أجهزة الموبايل والتابلت .

ولفت رئيس مجلس إدارة المصنع؛ إلى أن "سامسونج" تتطلع لجعل مصر مركزًا إقليميًا للإنتاج والتصدير، يخدم منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا، موضحاً أن مصنع سامسونج في بني سويف يُصدر ٨٥٪؜ من إنتاجه من شاشات التليفزيون إلى أكثر من ٥٥ دولة، وتصدرت "سامسونج" المركز الأول منذ عام ٢٠١٥ وحتى الآن في صادرات القطاع الهندسى.

وأشار جون سو جونج، إلى أن "سامسونج" قامت بتوفير فرص عمل جديدة في محافظة بني سويف، حيث توظف حالياً حوالي ٥ آلاف عامل بشكل مباشر أو غير مباشر، أغلبهم من سكان صعيد مصر، مؤكداً أن العاملين في "سامسونج" يتلقون دورات تدريبية متخصصة في العديد من مصانع الشركة حول العالم، بما في ذلك كوريا الجنوبية وروسيا والمجر وماليزيا، ويتم التدريب وفقًا للمعايير الدولية لضمان أعلى جودة في الإنتاج.

وشملت جولة رئيس الوزراء، زيارة مصنع إنتاج التليفزيونات؛ حيث استمع إلى شرح من المهندس/ هادي بركات، مدير الإنتاج بشركة سامسونج، خلال المرور على خط تصنيع البوردة، وخط حقن البلاستيك، ومركز صيانة الاسطمبات، وخط التجميع النهائي، وصولاً لمشاهدة معرض للمنتجات، حيث تم تقديم شرح حول جهود الشركة في تأدية الخدمات اللوجستية والتخزين بطريقة آلية، بما يوفر الجهد والوقت، وتجنيب العمال لمخاطر صحية جراء عمليات التخزين، حفاظاً على سلامتهم، كما تم عرض فكرة "تطبيق" يعمل عبر أجهزة سامسونج، يقوم بربط الأجهزة المنزلية المختلفة، لتشغيلها والتعامل معها بيسر، وفق تقنيات حديثة متطورة.

وتم أيضاً استعراض أحدث إصدارات " سامسونج" التي يتم تصنيعها بمصنع بني سويف، وهي جهاز تليفزيون بمواصفات 98inch QLED 8K ويتمتع بدرجة دقة ووضوح تبلغ 33 مليون بكسيل، ومدعم بمعالج Quantum Processor 8K بالإضافة إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومساعد جوجل وأليكسا.

كما زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مصنع الموبايل والتابلت؛ عبر المرور على خطي تصنيع الموبايل والبوردة، وصولاً لمشاهدة معرض للمنتجات، وأوضح السيد/ جون سو جونج، رئيس مجلس إدارة مصنع سامسونج مصر، أن مصنع سامسونج للهواتف المحمولة ببني سويف، يستوعب وحده نحو ١٤٠٠ عامل من الأيدي العاملة بالشركة بشكل مباشر أو غير مباشر، ويقع على مساحة أكثر من ٩ آلاف م٢، ومن المقرر الانتهاء من أعمال التوسعات بالمصنع بنهاية عام ٢٠٢٤ وسيبدأ الإنتاج به في الربع الأول من عام ٢٠٢٥.